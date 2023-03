EU-Kommission siger blankt nej til Rwanda-model

- Svaret dit spørgsmål er nej.

Sådan lød det korte og kontante svar fra EU-kommissær for indre anliggender Ylva Johansson, da hun tirsdag blev spurgt, om EU-Kommissionen vil overveje at foreslå en Rwanda-model for asylansøgere i stil med Storbritannien.

Også den danske regering ønsker, at der findes en løsning, hvor der oprettes et modtagercenter i et land uden for Europa. Som eksempelvis Rwanda.

Men det har EU-Kommissionen absolut ingen planer om at foreslå. Det understreger Ylva Johansson og næstformand for EU-Kommissionen Margaritis Schinas.

- I dag ser vi folk risikere deres liv. Vi ser dem miste deres liv og deres børn på farlige rejser med menneskesmuglere. At tro, at risikoen for at få deres asylansøgning behandlet i Rwanda, vil stoppe dem, tror jeg ikke på, siger Ylva Johansson.

Tanken med de danske og britiske forslag er ellers netop at stoppe de livsfarlige rejser over Middelhavet.

Konsekvensen ved at rejse over Middelhavet uden en godkendt asylansøgning er nemlig ifølge modellen en tilbagesendelse til modtagecentret i Rwanda.

Dermed ville rejserne i overfyldte både ifølge fortalerne for løsningen være forgæves. Det ville sende et klart signal om at søge om lovligt ophold, før man rejser til EU, har det lydt.

Næstformand for EU-Kommissionen Margaritis Schinas tror heller ikke på effekten og afviser også løsningen af værdimæssige årsager.

- Det er ikke vores Europa. Det er ikke den europæiske levevis. Det er ikke det, som definerer os.

- Og hvis jeg ikke tager fejl, så er det tidligere blevet forsøgt uden at virke, siger Margaritis Schinas.

Den danske regering arbejder dog fortsat på at gennemføre modellen på EU-plan.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fastslog i forbindelse med det seneste EU-topmøde i Bruxelles, at hun oplever en stigende interesse fra andre lande for de danske tanker.

- Der sker noget. Det gør mig håbefuld. For i Danmark har vi nu i nogle år sagt, at der er behov for langsigtede løsninger. Og blandt andet peget på at samarbejde med tredjelande. Det begynder der at være en helt anden åbenhed over for, sagde Mette Frederiksen i forbindelse med EU-topmødet i februar.

