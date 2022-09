EU-Kommission vil afkoble prisen på gas fra elprisen

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, ønsker en grundlæggende reform af elmarkedet i EU.

Det siger hun i sin årlige tale om Den Europæiske Unions tilstand.

Her lægger hun op til, at der skal gribes ind for at sikre forbrugerne bedre priser på strøm.

- Min diagnose er, at det nuværende design for elmarkedet ikke er egnet til formålet længere, siger Ursula von der Leyen i talen.

Her fastslår hun, at energikrisen har afsløret, at markedet ikke længere er "retfærdigt" for forbrugerne. Det skyldes, at prisen på strøm er eksploderet, selv om nogle energiselskabers omkostninger ikke er steget tilsvarende.

- Forbrugerne skal høste fordelene af de lave omkostninger fra vedvarende energi, siger Ursula von der Leyen i talen, der blev holdt i EU-Parlamentet i Strasbourg.

Von der Leyen peger dermed på, at energiselskaber, der eksempelvis producerer strøm via sol- og vindenergi, fortsat har lave omkostninger. Men i den nuværende krisesituation kan de sælge deres strøm til meget høje priser.

Det skyldes ifølge von der Leyen blandt andet, at elprisen i EU er koblet sammen med prisen på gas. Og da prisen på gas er steget kraftigt i lyset af krigen i Ukraine, så går det også ud over prisen på el.

- Så vi skal afkoble gas' dominerende indflydelse på prisen på el. Derfor vil vi lave en dyb og omfattende reform af elmarkedet, siger Ursula von der Leyen.

Mens både Dansk Industri og Dansk Erhverv er meget skeptiske over for EU-Kommissionens andet forslag om at tage profit fra blandt andet grønne energiselskaber og bruge det på at hjælpe forbrugerne, så er der opbakning til forslaget om at afkoble gasprisen fra elmarkedet.

- Vi er helt enige i, at der skal gøres noget for at få priserne ned. I år står danske virksomheder til at få en ekstraregning på 50 milliarder kroner.

- Men Kommissionens greb er helt ved siden af, og vi har brug for langsigtede løsninger, siger politisk direktør i Dansk Industri Emil Fannikke Kiær med henvisning til forslaget om at tage profit fra grønne energiselskaber.

En langsigtet løsning kunne dog omvendt netop være forslaget om at afkoble gasprisen fra elprisen, mener han.

I øjeblikket bliver prisen på det europæiske elektricitetsmarked sat af den dyreste energikilde. Derfor driver de høje gaspriser prisen på el op. Det vil EU-Kommissionen gøre op med ved at afkoble de to ting fra hinanden.

- Man skal løse problemet, hvor det er: på gasmarkedet.

- Formanden for EU-Kommissionen åbner i dag for at afkoble elprisen fra gasprisen. Det giver rigtig god mening, så det bliver den billigere el, der er eksempelvis er produceret på vedvarende energi, der kommer i stikkontakterne, siger Emil Fannikke Kiær.

/ritzau/