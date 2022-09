EU-Kommission vil diskutere prisloft på russisk gas

EU-Kommissionen mener, at et generelt prisloft på gas risikerer at skævvride markedet og forsyningen af gas.

EU-landenes energiministre mødes fredag i Bruxelles for at aftale indgreb, der skal sikre lavere energipriser i EU.

På forhånd har 15 EU-lande stillet sig bag et ønske om at indføre et prisloft på engrosmarkedet for gas.

Men i et såkaldt non-paper (uformelt papir, red.), som Ritzau har set, advarer EU-Kommissionen mod alvorlige konsekvenser for forsyningen af gas, hvis der indføres et generelt prisloft.

Den diskussion ventes at blive central på fredagens møde.

I dokumentet, der er cirkulerer forud for mødet, lægger EU-Kommissionen derfor op til et prisloft, der alene skal ramme russisk gas. Forslaget ligger i forlængelse af det udspil, som EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, præsenterede tidligere i september.

EU-kommissær for energi, Kadri Simson, opfordrer til, at EU-landene skelner mellem behandlingen af Rusland og betroede handelspartnere som Norge. Norge er blandt de lande, der er storleverandører af gas til EU.

- Jeg mener ikke, at vi kan diskutere et prisloft på samme måde over for Rusland som over for vores betroede partnerlande, siger Kadrid Simson forud for mødet.

Dermed sender hun et signal til de 15 lande, der ønsker et mere generelt prisloft. Blandt de 15 lande er der dog ikke fuldstændig enighed om, hvordan det prisloft konkret skal se ud.

Et generelt prisloft på gas risikerer dog at skævvride markedet og dermed forsyningen af gas, fastslår EU-Kommissionen i dokumentet, der danner grundlag for fredagens diskussioner.

- Prisloftet vil ikke kun gribe ind i kontraktlige forpligtelser med tredjelande, men vil også sætte en grænse for handler mellem EU-lande, hedder det i papiret.

Med andre ord, så risikerer man, at tredjelande ikke i samme omfang vil forsyne EU. Men man risikerer samtidig at skabe forstyrrelser i markedet internt i EU. For det er netop prisforskellene, der sikrer, at EU-landene handler internt, så gassen flyder mellem medlemslandene, fastslår Kommissionen.

Fra dansk side har klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) tidligere åbnet for et prisloft på russisk gas. Men Danmark er ikke blandt de 15 lande, der presser på for et generelt prisloft på gas.

Trods uenighederne forventer, Kadri Simson, at EU-landene fredag vil "tage endnu et nødvendigt skridt" for at imødegå de høje energipriser.

Men hun erkender, at det ikke er let at finde en løsning på spørgsmålet om et prisloftet på gas, som alle kan være enige om.

- Forskellige medlemslande har ønsket forskellige løsninger. Men EU-Kommissionen skal præsentere en idé, der har bred opbakning, siger Kadri Simpson.

Hun lægger vægt på, at man skal forsøge at finde en acceptabel tilgang for alle medlemslande. Også de lande, der frygter manglende forsyninger som følge af et prisloft.

- For ellers vil en fælles EU-tilgang ende med at skabe splittelse, siger Kadri Simson.

