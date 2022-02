EU-Kommission vil øge produktion af mikrochips i Europa

Mikrochips er nødvendige for at få alt fra vaskemaskiner til biler, telefoner og corona-respiratorer til at køre. Men corona-epidemien har ført til så alvorlige forsyningsproblemer, at Europa bør øge sin egen produktion af mikrochips.

Det siger EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles tirsdag. Pressemødet kommer, efter at EU-Kommissionen er blevet enige om den såkaldte European Chips Act. Den skal øge produktionen i EU.

- Investering, lovgivning og strategiske partnerskaber skal gøre EU til leder i dette marked, siger Ursula von der Leyen.

Med forslaget vil EU-Kommissionen forsøge at mindske forsyningsproblemerne, der både rammer producenter og forbruger. Den store tyske bilindustri og dens underleverandører er eksempelvis ramt af mangle på mikrochips.

Men også forbrugere, der eksempelvis ønsker at købe nye computere eller spilkonsoller, har under corona kunne mærke manglen på mikrochips.

/ritzau/