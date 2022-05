EU-Kommission vil tillade underskud i lyset af krigen i Ukraine

EU-Kommissionen foreslår at give EU-landene en pause fra kravene til offentlig gæld og underskud i endnu et år.

Dermed vil den særlige klausul i budgetreglerne være gældende frem til udgangen af 2023, hvis EU-landenes ledere siger ja til forslaget.

Årsagen er krigen i Ukraine, de høje energipriser og inflation på andre produkter. Det siger EU's handelskommissær, Valdis Dombrovskis, på et pressemøde mandag i Bruxelles.

- Ruslands invasion af Ukraine har sat Europa i en ekstraordinær økonomisk usikkerhed. Det har resulteret i markant højere priser for energi, råvarer og mad. Og det rammer både forbrugere og virksomheder, siger Valdis Dombrovskis.

EU-Kommissionen fremlagde i sidste uge en opdateret økonomisk prognose, der nedjusterede forventningen til vækst i EU.

I vinterprognosen, som udkom 14 dage før Ruslands invasion af Ukraine, var forventningen en vækst på fire procent. Det er nu nedjusteret til en vækst på 2,7 procent i EU i 2022. Heraf kommer to procent dog fra den stærke genopretning efter corona.

Ved at give EU-landene mere spillerum i forhold til gæld og underskud ønsker EU-Kommissionen at give EU-landene bedre mulighed for at klare en turbulent tid for økonomien.

- Vi ønsker at opretholde Europas økonomiske genopretning fra coronaepidemien og samtidig udfase vores strategiske afhængighed af Rusland før 2030, siger Valdis Dombrovskis.

Han henviser dermed til udspillet Repower EU. Det blev offentliggjort i sidste uge og har til hensigt at gøre EU uafhængig af russisk energi.

Det er første gang, at EU-Kommissionen på den måde forbinder de økonomiske anbefalinger direkte til energipolitikken. Det sker i lyset af krigen i Ukraine.

Samtidig er målet at understøtte, at landene leverer på målet om at gøre sig fri af russisk energi. EU-Kommissionen lægger dog ikke op til, at EU-landene frit kan bruge penge for at stimulere økonomien.

- Vi ønsker, at landene fører en forsigtig finanspolitik. Investeringerne skal gå til den grønne omstilling og arbejdet med at gøre sig uafhængig af russisk energi. Men investeringerne bør kombineres med kontrol med udgifterne på andre områder, siger Valdis Dombrovskis.

/ritzau/