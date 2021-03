EU-Kommission vil udskyde normalisering af budgetkrav til 2023

Også i 2022 bliver der brug for finansiel støtte, og derfor skal suspendering af budgetregler fortsætte.

Den økonomiske krise i Europa vil ikke fordufte foreløbigt, og derfor er det nødvendigt at udskyde normaliseringen af EU's budgetregler til 2023.

Det meddeler to EU-kommissærer onsdag på et pressemøde i Bruxelles.

Sidste forår, da coronakrisen satte ind, besluttede man i EU at aktivere en undtagelsesklausul, der satte skrappe budgetregler ud af spil.

Disse skal først aktiveres igen i 2023, lyder det fra EU's økonomikommissær, Paolo Gentiloni.

- Det er klart, at finansiel støtte vil blive nødvendig i 2022. Det er bedre at være på den sikre side ved at gøre lidt for meget end for lidt, siger Gentiloni i en skriftlig meddelelse.

EU-landene vedtog sidste år en kæmpe hjælpepakke, der skal bringe økonomierne på fode, efter at coronavirus nødvendiggjorde omfattende nedlukninger over hele EU.

Det her reelt lukket nogle brancher, mens mange andre er hårdt ramt af pandemiens følger.

Aktiveringen af undtagelsesklausulen har gjort det muligt for EU-landene at sende milliarder af euro ud til nødlidende virksomheder og selvstændige.

Den form for statsstøtte, der er uddelt med rund hånd, vil normalt være i strid med EU's regler.

