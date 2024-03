EU-Kommissionen åbner undersøgelser af tre amerikanske techgiganter

EU-Kommissionen har mandag åbnet de første undersøgelser af overtrædelser af den nye Digital Markets Act.

Undersøgelserne er rettet mod Apple, Alphabet, der står bag Google, samt Meta, der står bag Facebook.

Det oplyser Margrethe Vestager, der er EU-Kommissionens ledende næstformand.

- Det viser, at vi tager efterlevelsen meget alvorlig, siger Vestager på et pressemøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tre store techselskaber bliver ifølge den nye lovgivning betegnet som såkaldte "gatekeepere". Det vil sige, at de har en særlig stærk stilling på markedet.

Derfor skal de være særligt opmærksomme på ikke at ødelægge konkurrencen på markedet.

EU-Kommissionen mener, at Apple og Alphabet fortsat opkræver tilbagevendende gebyrer for app-udviklere.

Den tredje techgigant Meta giver ikke brugerne reel mulighed for at foretage et nødvendigt fravalg på dataområdet, mener EU-Kommissionen.

- Brugerne skal betale, hvis de ønsker at bruge Facebook og Instagram uden målrettede reklamer.

- Det har tvunget millioner af brugere til enten at betale eller finde sig i, at deres data bruges til målrettede reklamer, siger EU-kommissær for konkurrence Thierry Breton.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge den nye lovgivning skal forbrugerne give deres samtykke, hvis en techgigant vil bruge deres data. Det valg mener EU-Kommissionen ikke, at forbrugerne har hos Meta.

- Med denne lovgivning ønsker vi at give forbrugerne magten over deres data tilbage, siger Thierry Breton.

Han understreger, at der indtil videre kun er tegn på "mulig" overtrædelse af lovgivningen.

EU-Kommissionen har desuden iværksat en undersøgelse af Apples nye gebyrstruktur for alternative app-butikker. Og Amazons praksis for rangordning på Amazons markedsplads.

Målet er igen at sikre, at konkurrencen ikke kvæles af de store techvirksomheder.

/ritzau/