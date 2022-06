EU-Kommissionen foreslår kandidatstatus til Ukraine

EU-Kommissionen foreslår Ukraine som kandidatland i EU. Det sker dog på betingelse af, at Ukraine vil gennemføre reformer. Det siger EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde fredag i Bruxelles.

- Ukraine fortjener et europæisk perspektiv. Landet bør bydes velkommen som kandidatland. Men det er med forståelsen, at meget er gjort, men meget udestår fortsat, siger Ursula von der Leyen.

Hun fastslår, at der ikke bliver en genvej til medlemskab for Ukraine. Ligesom andre lande skal Ukraine leve op til Københavnerkriterierne og Madrid-kriterierne for medlemslande, siger Ursula von der Leyen.

Hun vurderer, at Ukraine opfylder 70 procent af betingelserne. Men der mangler fortsat en række ting inden for retsstaten, antikorruption, fundamentale rettigheder for mindretal og effektiv indsats mod oligarker.

- Jeg diskuterede udeståenderne, da jeg var i Kyiv for 10 dage siden. Jeg fik et meget sigende svar fra præsident Zelensky. Han fastslog, at Ukraine ville gennemføre reformerne af hensyn til landets demokrati, selv hvis Ukraine ikke søgte optagelse i EU, siger Ursula von der Leyen.

Det er dog i sidste ende medlemslandene, som beslutter, om et land skal have status som kandidatland. Det skal EU's stats- og regeringschefer efter planen afgøre på et topmøde i næste uge i Bruxelles.

