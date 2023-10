EU-Kommissionen foreslår risikovurdering af kritiske teknologier

EU-Kommissionen sætter i et nyt udspil fokus på ti teknologiske områder, som skal undersøges.

Det fortæller Thierry Breton, som er kommissær med ansvar for det indre marked, og Vera Jourová, som er næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for værdier og transparens.

- Vi bliver nødt til fremadrettet at holde øje med vores vigtige teknologier, undersøge risici og, når det er nødvendigt, bruge nødvendige tiltag for at sikre vores interesser og sikkerhed, siger Thierry Breton.

Til at starte med ligger fokus på fire teknologier:

Avancerede halvleder-teknologier, AI-teknologier, kvanteteknologier og bioteknologier.

Kommissionen foreslår, at man sammen med medlemsstaterne begynder at lave kollektive risikovurderinger af disse fire inden udgangen af 2023.

Udspillet handler blandt andet om at sikre EU's interesser og sørge for, at man i EU bedre kan forsyne europæiske virksomheder med teknologi, så man ikke er lige så afhængig af andre lande.

Thierry Breton pointerer, at i forhold til halvledere ventede man ikke til listen med de ti teknologier var færdig.

Tidligere på året blev EU Chips Act sat i gang. Heri indgår det, at man i år 2030 vil have, at EU-medlemslande står for 20 procent af den globale produktion af halvledere.

Halvledere bliver brugt til at lave mikrochips, som bruges i computere, mobiltelefoner, biler og et stort antal andre elektriske opfindelser.

