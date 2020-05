Gratis penge: EU-udspil giver kriselande 500 milliarder euro

Efter tidligere at have vedtaget en hjælpepakke for 540 milliarder euro kommer nu EU-forslag til en fond.

Landene i EU skal have en genopretningsfond på 5600 milliarder kroner, hvoraf to tredjedele skal gå som direkte tilskud til de lande, der er værst ramt af krisen.

Det er EU-Kommissionens forslag, som præsenteres onsdag, efter at medlemslandene de seneste uger har haft følelserne på kogepunktet over de økonomiske følger af coronakrisen.

Genopretningsfonden skal være på 750 milliarder euro, skriver økonomikommissær Paolo Gentiloni på Twitter om forslaget:

- Kommissionen foreslår en genopretningsfond på 750 milliarder. Det er ud over de fælles tiltag, der allerede er sat i gang. Det er et historisk vendepunkt i håndteringen af denne krise, der er uden fortilfælde.

Dermed annoncerer han den længe ventede fond, et par timer før det var planen, at EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skulle løfte sløret for den efterlyste hjælp.

Diskussionerne i EU er gået på, hvordan pengene fra fonden skulle finansieres. Og hvordan de skulle fordeles.

Nogle kræver, at de værst ramte lande får tilskud - altså uden tilbagebetaling. Andre, som Danmark, mener, at disse lande kan låne penge fra fonden.

Flere medier med særligt EU-fokus erfarer, at EU-Kommissionen lægger op til, at to tredjedele af fonden, altså 500 milliarder euro, bliver som tilskud. De resterende 250 milliarder euro bliver som lån.

EU-landene har tidligere indgået aftale om en hjælpepakke - tre såkaldte sikkerhedsnet for borgere, virksomheder og stater. Den første pakke har et samlet omfang på 540 milliarder euro.

Onsdag præsenterer von der Leyen desuden et nyt udspil til EU's næste langtidsbudget, der også ventes at afspejle, at Europa står i og over for en historisk økonomisk nedtur.

Både langtidsbudget og genopretningsfond skal nu aftales mellem EU-landene. EU-Parlamentet skal også godkende det.

