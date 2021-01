EU-Kommissionen godkender vaccinen fra AstraZeneca

Kommissionens godkendelse af vaccine fra AstraZenecca var ventet efter anbefaling fra EU's lægemiddelstyrelse.

EU-Kommissionen har fredag aften godkendt vaccinen mod covid-19 fra selskabet AstraZeneca.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Godkendelsen var ventet, efter at EU's lægemiddelagentur (EMA) nogle timer forinden anbefalede til EU-Kommissionen at sige god for vaccinen.

/ritzau/