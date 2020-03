EU-Kommissionen: Klimakrise skal løses i samarbejde med Afrika

EU og Afrika skal arbejde sammen om grøn omstilling og digitalisering. Ny strategi skal styrke samarbejdet.

Et fornyet samarbejde mellem EU og Afrika skal sætte ind for at bekæmpe klimaforandringer og bidrage til den digitale omstilling.

EU-Kommissionen fremlægger mandag en ny EU-Afrika-strategi med fem punkter, som skal danne grundlag for et nyt partnerskab mellem parterne.

En strategi, som er vigtig for begge kontinenter, mener EU's udenrigschef, Josep Borrell.

- Den her strategi handler ikke om, hvad der er godt for EU og Afrika hver for sig.

- Men det handler om, at to kontinenter skal arbejde sammen for at nå et fælles mål i fremtiden. Blandt andet med klimaforandringer og digitalisering, siger han.

EU og Afrika skal ifølge forslaget samarbejde om grøn omstilling, digitalisering, migration, skabelsen af bæredygtig vækst og job samt at skabe fred.

Den sidste omfattende EU-Afrika-strategi blev vedtaget for 13 år siden. EU er Afrikas første partner inden for handel, udenlandske investeringer og udvikling.

Men nu skal der et ekstra lag på samarbejdet, hvis det står til EU-Kommissionen.

Det skal sikre, at partnerskabet ikke kun handler om økonomiske forbindelser, mener den finske EU-kommissær for internationale partnerskaber Jutta Urpilainen.

/ritzau/