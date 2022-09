EU-Kommissionen kræver bindende mål for reduktion i dyrt el-forbrug

EU-kommissionen foreslår et obligatorisk mål for reduktion i forbruget af elektricitet.

Dermed griber EU-Kommissionen nu endnu dybere i værktøjskassen for at sikre, at EU-landene gør, hvad de kan for at reducere forbruget af strøm.

EU-Kommissionen foreslår konkret, at EU-landene skal reducere forbruget med "mindst" fem procent i de dyreste timer.

- Det vil reducere prisen på el og reducere risikoen for forsyningsproblemer og for black outs, siger EU-Kommissær for energi, Kadri Simson.

De særligt dyre timer skal desuden dække mindst ti procent af de timer, som hver måned må forventes at have de højeste priser.

Det oplyser EU-Kommissionen i forbindelse med et opfølgende pressemøde og energiudspil efter Ursula von der Leyens tale onsdag.

