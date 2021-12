EU-Kommissionen opfordrer til hurtigt at give boostervacciner

Der er stadig meget, vi ikke ved om den nye coronavariant Omikron. Men vi ved nok til at være klar over, at vi skal være bekymrede.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, onsdag, hvor hun fremlægger kommissionens bud på, hvordan den nye variant skal håndteres i EU-regi.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, indtil vi ved alt om den nye variant, siger hun.

EU-Kommissionen har en række tiltag, som skal sørge for, at EU får håndteret den nye variant på bedst vis.

Artiklen fortsætter under annoncen

Først og fremmest skal EU sørge for en fælles strategi for at begrænse tilkomsten af Omikron til Europa. Derfor skal rejserestriktioner vurderes fra dag til dag.

Derudover skal medlemslandene på ny føre kampagner, som skal få uvaccinerede til at blive vaccineret.

De skal også hurtigt give boosterstik - et tredje vaccinestik - for at øge beskyttelsen mod varianten. Fokus skal først være på de mest sårbare grupper.

- Vi skal håbe på det bedste, men forberede os på det værste, siger von der Leyen.

Hun understreger, at hun forventer, at EU er klar til at håndtere de nye udfordringer, som den nye variant fører med sig.

Kommissionen opfordrer også medlemslande til at tage de nødvendige forholdsregler for at mindske spredningen af virusset. For eksempel i forhold til smitteopsporing.

Omikron blev første gang indrapporteret til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) af Sydafrika for en uge siden - den 24. november.

Allerede inden da var der dog også Omikron i flere europæiske lande.

Holland oplyste tirsdag, at den nye variant er blevet registreret i to test fra den 19. og 23. november.

Omikron frygtes at være mere smitsom end den dominerende Delta-variant. Den er muligvis også mindre følsom over for antistoffer fra vacciner. Derfor er verden i beredskab.

Der mangler dog officielle data til at be- eller afkræfte disse formodninger.

/ritzau/