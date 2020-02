EU-Kommissionen: Seks Balkan-lande skal med i EU

Et forslag til en ny metode for optagelse af kandidatlande er fremsat, og det skal EU-landene nu forhandle om.

Nordmakedonien og Albanien blev slemt skuffede, da nogle EU-lande sidste år afviste at indlede optagelsesforhandlinger med de to Balkan-lande trods en blåstempling fra både EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Onsdag har EU-Kommissionen fremsat et forslag til en ny metode for optagelse af kandidatlande.

Samtidig siger EU's udvidelseskommissær, Olivér Várhelyi, at det også er denne EU-Kommissions ambition, at seks lande på Balkan på et tidspunkt skal med i EU. Det er af "geostrategisk betydning" for EU, fremhæver han.

- Vi vil også fremover have fuld udvidelse som vores mål, siger kommissæren om Balkan.

Med forslaget til en ændret procedure vil EU-Kommissionen i højere grad inddrage EU-landene.

- Det er nødvendigt, at vi deler disse vurderinger med medlemslandene, så vi undgår disse overraskelser i sidste øjeblik. Det har vi set et par gange nu, siger Várhelyi.

Frankrig førte an i modstanden mod at indlede en optagelsesproces med de to lande på Balkan. Også Danmark var imod at starte forhandlinger med Albanien.

Frankrig krævede og fremlagde en ny metode for udvidelsesprocessen, og de centrale punkter i den går igen i udspillet fra EU-Kommissionen.

Med det ny forslag holder man fast i en merit-baseret tilgang. Det betyder, at kandidatlande skal leve op til krav. EU evaluerer processen, inden EU-landene og EU-Parlamentet tager stilling til, om forhandlinger kan påbegyndes.

- Vi skal have klart definerede betingelser, så begge parter ved, hvad der skal til, siger Olivér Várhelyi.

Spørgsmålet om, hvorvidt man skal indlede en optagelsesproces med de to lande, er blevet et spørgsmål om troværdighed.

Sidste år skrev EU-præsidenten sammen med den tidligere og den tiltrædende formand for EU-Kommissionen og EU-Parlamentets formand et åbent brev, hvori de beklagede, at nogle EU-lande blokerede processen.

/ritzau/