EU-Kommissionen stempler Huawei og ZTE som en risiko for EU

De kinesiske telegiganter Huawei og ZTE udgør en risiko for EU's sikkerhed.

Sådan lyder en advarsel fra EU-Kommissionen torsdag.

I samme ombæring oplyser Kommissionen, at den ikke længere vil gøre brug af tjenester, der er afhængige af de to virksomheder.

- Kommissionen mener, at Huawei og ZTE rent faktisk udgør væsentligt højere risici end andre 5G-leverandører, oplyser EU-Kommissionen i en erklæring.

EU's kommissær for det indre marked, Thierry Breton, opfordrer de 27 medlemslande og deres teleoperatører til at udelukke al udstyr fra Huawei og ZTE fra deres mobilnetværk.

- Vi kan ikke risikere, at vi opretholder afgørende afhængighedsforhold, som kan blive et våben mod vores egne interesser. Det ville være en for kritisk sårbarhed og en for alvorlig risiko for vores fælles sikkerhed, siger Breton under et pressemøde i Bruxelles.

Ifølge EU-Kommissionen har 24 medlemslande allerede vedtaget regler, der giver nationale myndigheder beføjelser til at udstede restriktioner, eller er i færd det.

Thierry Breton påpeger, at kun ti medlemslande indtil videre har brugt reglerne til at begrænse eller udelukke højrisikoleverandører. Han nævner ikke hvilke ti lande.

- Det går for langsomt, konstaterer EU-kommissæren.

Udmeldingen fra EU-Kommissionen kommer, tre år efter at Kommissionen indførte strenge regler mod 5G. Dog inkluderede reglerne ikke et direkte forbud mod nogen leverandør, ligesom at de ikke nævnte Huawei.

Torsdagens udmelding markerer derfor en ændret politik fra EU, der repræsenterer en stadig hårdere linje over for Kina.

USA har lagt pres på Europa for at få de europæiske myndigheder til at udelukke Huawei og ZTE.

I november sidste år udstedte USA et forbud mod nye teleprodukter fra Huawei og ZTE som følge af en "uacceptabel risiko" for landets sikkerhed.

Frygten fra USA er, at produkter fra kinesiske techselskaber bruges til at udspionere amerikanske borgere.

/ritzau/AFP