EU-Kommissionen udskyder et prisloft på gas

Et egentligt prisloft på gas er et stort ønske hos en række EU-lande. Men det indgår ikke i det energiudspil, som EU-Kommissionen tirsdag fremlagde.

EU-Kommissionens udspil kommer, blot to dage før at EU-landenes stats- og regeringsledere skal mødes i Bruxelles.

Derfor håbede en række lande, at EU-Kommissionen ville lægge et prisloft på bordet i stil med det, som Spanien og Portugal har indført. Dermed kunne prisloftet måske vedtages på EU-topmødet. Men så langt går EU-Kommissionen ikke.

I stedet foreslår man en midlertidig mekanisme, der kan aktiveres, hvis der er behov for at begrænse prisudsving på gasbørsen TTF. Det fremgår af EU-Kommissionen udspil, som tirsdag blev fremlagt af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ruslands krig mod Ukraine har alvorlige konsekvenser for de globale og europæiske energimarkeder. Vi har forberedt os til den kommende vinter ved at fylde vores gaslagre, spare på energien og finde nye leverandører, siger Ursula von der Leyen.

Hun fremhæver blandt andet, at gaslagrene i EU nu er oppe på 92 procent. Dermed vil EU-Kommissionen i første omgang forsøge at klare vinteren uden et prisloft.

- Vi vil introducere en midlertidig mekanisme til at begrænse for høje priser denne vinter, mens vi udvikler et nyt benchmark, som kan sikre, at flydende naturgas handles til mere rimelige priser, siger Ursula von der Leyen.

Derefter er det meningen, at fælles indkøb af gas mellem EU-landende skal medvirke til at holde prisen nede, når lagrene skal fyldes op igen efter vinteren.

Prisloftet har dog været et stort ønske hos en række lande. De ser det som den mest direkte vej til at sænke prisen.

Lande som Tyskland, Danmark og Holland er dog bekymrede for, at et prisloft kan have negative konsekvenser for forsyningssikkerheden og måske vil føre til fælles finansiering.

Det fremgår af udspillet, at EU-Kommissionen ser behov for at undersøge et prisloft nærmere, før man eventuel vil lade det være op til EU's stats- og regeringschefer at afgøre, om det skal indføres.

- Et prisloft på gas, der bliver brugt til at skabe elektricitet, har bragt priserne ned i Spanien og Portugal. Det fortjener at blive overvejet, hvis nogle åbne spørgsmål kan løses tilfredsstillende, hedder det i udspillet.

Spanien og Portugals prisloft bliver også kaldt den iberiske model efter den iberiske halvø, hvor de to lande hører hjemme. Den iberiske model er den måske mest konkrete mulighed, hvis man vil indføre et prisloft på EU-niveau.

Men så langt er Ursula von der Leyen altså ikke klar til at gå på nuværende tidspunkt.

- Det fortjener at blive undersøgt nærmere for at se, om det kan gøres operationelt på EU-plan. Vi undersøger data nu på nogle konkrete spørgsmål, som mangler at blive besvaret, siger Ursula von der Leyen.

/ritzau/