EU-Kommissionen underkender Løkkes idé om migrantlejr

Center for afviste asylsøgere uden for Europa stemmer ikke overens med EU-regler, siger EU-Kommissionen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) plan om at etablere et center for afviste asylsøgere uden for EU vil være i strid med EU-regler, som Danmark har tilsluttet sig.

Det vurderer EU-Kommissionen i et notat om centre uden for Europa. Vurderingen deles af internationale eksperter i EU-lovgivning og asylret.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Det er ikke muligt under EU-lovgivningen om tilbagesendelser at sende nogen til et land, som de ikke har en forbindelse til.

- Sådanne muligheder er ikke lovlige eller praktisk mulige, ligesom de ikke er i tråd med EU's værdier, skriver kommissionen.

Statsministerens idé er, at afviste asylsøgere, som Danmark ikke kan hjemsende på grund af manglende aftaler med migranternes hjemlande, i stedet for at blive boende på udrejsecentre i Danmark skal placeres i et land uden for EU, hvor "det ikke er så attraktivt at opholde sig".

Det er endnu småt med de praktiske detaljer om projektet. Men alene ud fra grundidéen mener EU-Kommissionen, at det kan "udelukkes fuldstændigt".

- Muligheder, hvor afviste asylsøgere returneres til et land, som de ikke er rejst igennem, bør kasseres, mener kommissionen.

Forklaringen findes i EU's direktiv for udsendelser, som Danmark tiltrådte i 2011. Det forklarer Yves Pascouau, der leder NGO'en European Migration Law.

- Hvis man vil etablere sådan en mekanisme, kræver det en ændring af direktivet, siger han.

Forklaringen er, at EU-lande ifølge direktivet kun kan sende migranter til enten deres eget land, et land, de er rejst igennem på vejen, eller et land, som de frivilligt vil rejse til.

I en mail til avisen afviser integrationsminister Inger Støjberg (V), at der er problemer.

For regeringen vil nemlig slet ikke "udsende" til lejre uden for EU, men i stedet placere migranterne der, lyder forklaringen, skriver Jyllands-Posten.

/ritzau/