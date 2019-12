EU-Kommissionen viderefører skattefordele for danske søfolk

Den danske ordning for søfolk får grønt lys af EU-Kommissionen til videreførelse og udvidelse.

EU-Kommissionen har godkendt udvidelsen og videreførelsen af en ordning for søfolk i Danmark.

Det fremgår af en pressemeddelelse mandag.

Ordningen gør blandt andet, at arbejdskraftomkostninger som eksempelvis indkomstskat kan helt eller delvist reduceres for søfolk, så længe de er ansat på et fartøj med et EU-medlemslands flag eller et flag under Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS.

Idéen bag ordningerne er at skabe incitamenter til at registrere skibe i Europa og dermed bidrage til sektorens konkurrenceevne på verdensplan uden at fordreje konkurrencen unødigt.

Den maritime sektor har været omfattet af en række EU-retningslinjer siden 2004, der giver medlemsstaterne mulighed for at 'skabe et mere gunstigt skattemiljø' for rederier.

Det skal forhindre selskaberne i at flytte uden for Europa.

/ritzau/