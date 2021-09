EU-Kommissionen vil ensarte opladere til mobiler og tablets

Frivillighed er ikke vejen frem for at sikre, at én slags oplader virker til alle mobiltelefoner, tablets og andre elektroniske apparater.

Det konkluderer EU-Kommissionen. Den foreslår derfor torsdag lovgivning, som skal gøre, at forbrugerne slipper for at have forskellige opladere i deres hjem.

- Europæiske forbrugere har været frustrerede længe nok over inkompatible opladere, som fylder op i deres skuffer, siger EU-kommissær Margrethe Vestager, som har ansvar for det digitale område.

- Vi gav industrien rigeligt med tid til at komme med deres egne løsninger. Nu er det tid til lovgivende handling for ens opladere. Det er et vigtigt skridt for vores forbrugere og miljø og i tråd med vores grønne og digitale ambitioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

At gøre opladerne ens har været på bordet i over et årti. I løbet af den tid er antallet af opladere gået fra 30 forskellige til tre, fordi industrien frivilligt er gået med til det.

Men tre forskellige er også for mange, mener EU-Kommissionen. Derfor foreslår den, at alle mobiltelefoner, tablets, høretelefoner, digitale kameraer og trådløse højttalere i fremtiden skal kunne oplades med et stik af typen USB-C.

Det er den type stik, der i dag bruges til at oplade de fleste Android-telefoner.

Tiltaget kan umiddelbart være et slag for Apple, der producerer iPhones og iPads. Apple har deres egen oplader og har argumenteret for, at ensartede opladere vil påvirke innovationen.

Hvis forslaget bliver godkendt af medlemslandene og EU-Parlamentet, betyder det imidlertid, at Apples produkter fremover også skal kunne oplades med et USB-C-stik.

Det udelukker dog ikke brugen af Apples egne opladere, da en telefon gerne må have flere indgange til opladerstik.

EU-Kommissionen fremhæver, at ens opladere vil medføre, at forbrugere kan købe ny elektronik uden også at skulle købe en oplader og derfor vil spare penge.

Ifølge Kommissionen vil forbrugere med tiltaget kunne spare 250 millioner euro om året, fordi de slipper for at købe unødvendige opladere. En del af forslaget går på, at det skal være muligt at købe for eksempel en ny telefon, uden at der følger en oplader med.

En universaloplader vil desuden mindske mængden af elektronisk affald med næsten 1000 ton årligt. Det vurderes, at der årligt er 11.000 ton elektronisk affald fra opladere i EU.

Ifølge EU-Kommissionen har den gennemsnitlige forbruger i EU tre mobilopladere. Heraf bruger de to på jævnlig basis.

Forslaget skal godkendes af medlemslandene og EU-Parlamentet, før lovgivningen kan træde i kraft. Når og hvis det bliver godkendt, går der yderligere to år, før reglerne er fuldt gældende.

Det skal give industrien tid til at rette ind.

/ritzau/