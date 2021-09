EU-Kommissionen vil forbyde salg af produkter fra tvangsarbejde

Det bør være forbudt at sælge produkter i EU, som er kommet til verden via tvangsarbejde.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i sin tale "Unionens tilstand 2021", der giver et fingerpeg om den næste tids prioriteringer i EU-toppen.

- Der er 25 millioner mennesker i verden, der er truet eller tvunget ind i tvangsarbejde. Vi kan aldrig acceptere, at disse mennesker tvinges til at fremstille produkter - og at disse produkter derefter ender med at blive solgt i butikker her i Europa.

- Vi vil derfor foreslå et forbud mod at sælge produkter på vores marked, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Menneskerettigheder er ikke til salg – uanset prisen, siger von der Leyen.

Global handel er godt og nødvendigt, men det må ikke være på bekostning af menneskers frihed, understreger hun.

EU-Kommissionen udgav i juli retningslinjer for, hvordan virksomheder kan undgå at støtte tvangsarbejde. Men nu vil Kommissionen altså gå et skridt videre og direkte forbyde salg af sådanne produkter på det europæiske marked.

Erhvervsorganisationen Dansk Industri bakker op om et forbud mod produkter, der er lavet med tvangsarbejde, selv om det er en mundfuld at gå i krig med.

Det siger Marie Gad, der er chef for global udvikling og bæredygtighed hos Dansk Industri.

Hun vurderer, at det er en fordel for danske virksomheder med ensartede regler på EU-plan.

- Det er dog en stor og svær opgave for virksomhederne at sikre deres værdikæder mange led tilbage - ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder.

- Samtidig vil det stille ekstra krav til dokumentation. Og det er afgørende, at der stilles de rette værktøjer til rådighed for virksomhederne, så det bliver nemt at dokumentere, at produkterne er lavet uden brug af tvangsarbejde, siger hun i en skriftlig kommentar.

Ifølge hende gør danske virksomheder i forvejen en stor indsats for at undgå at købe varer, der er produceret i strid med menneskerettighederne.

