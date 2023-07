EU-Kommissionen vil have 30 procent mindre madspild i 2030

EU-Kommissionen har onsdag præsenteret et forslag til to nye målsætninger for mindre madspild i EU.

I landbruget og i forarbejdning af fødevarer skal der skæres ti procent af madspildet inden 2030, mener kommissionen.

For madspild i husholdninger, supermarkeder og på restauranter lyder målsætningen på 30 procent.

Ifølge kommissionen går næsten 59 millioner ton mad til spilde i EU hvert år. Mere end halvdelen kommer fra husholdninger.

Kampen mod madspild vil både være til gavn for fødevaresikkerhed og for klima og miljø, skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse onsdag.

Forslaget skal nu på forhandlingsbordet i både EU-Parlamentet og Rådet, hvor landene er repræsenteret.

/ritzau/