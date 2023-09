EU-Kommissionen vil indføre EU-handicapkort

EU-Kommissionen vil gøre det nemmere for personer med handicap at rejse i medlemslande.

Til et pressemøde onsdag blev forslaget om et EU-handicapkort og EU-parkeringskort for handicappede præsenteret.

- Rettighederne for personer med handicap må ikke ophøre ved de nationale grænser.

- Vi ønsker at gøre det lettere at rejse for personer med handicap, og EU-handicapkortet og det forbedrede EU-parkeringskort bør fjerne nogle af hindringerne for disse borgere, siger næstformand i kommissionen med ansvar for værdier og gennemsigtighed Vera Jourová.

Kortet skal give mulighed for at blive anerkendt som handicappet i alle EU-medlemslande. Men det ændrer ikke på de privilegier, man normalt vil få i et givent land.

- Et lands regler forbliver, som de er. Med kortet kan en person få de muligheder, som et givent medlemsland tilbyder, siger Helena Dalli, som er kommissær med ansvar for ligestilling.

Parkeringskortet skal erstatte de nationale parkeringskort for personer med handicap og vil være gældende i hele EU, skriver kommissionen.

Man har i forvejen kørt et pilotprojekt for at teste initiativet i otte medlemslande. Ifølge kommissionen har det været en succes.

Forslaget skal nu drøftes i Europa-Parlamentet og ministerrådet. Hvis det bliver vedtaget har EU-landene 18 måneder til at indføre direktivet.

Direktivets krav byder blandt andet på, at man skal udstede kortet i både fysisk og digital version.

/ritzau/