EU kræver kompensation på 1 euro fra AstraZeneca i retssag

Retssag mod AstraZeneca kører ved belgisk domstol, hvor EU accepterer forsinkelse af levering med tre måneder.

EU har tirsdag krævet en symbolsk kompensation på 1 euro for kontraktbrud fra AstraZeneca, som dog kan vente tre måneder med at levere det i kontrakten aftalte antal doser.

Ifølge kontrakten skal det svensk-britiske medicinalselskab have leveret 300 millioner doser ved udgangen af juni, altså i andet kvartal.

Men det kan vente til udgangen af september, siger en advokat for EU ifølge nyhedsbureauet Reuters under en retssag mellem parterne ved en belgisk domstol tirsdag.

Det er acceptabelt, siger advokaten, hvis ellers AstraZeneca leverer mindst 120 millioner doser ved udgangen af juni.

Ved domstolen i Bruxelles siger en repræsentant for AstraZeneca, at virksomheden håber at kunne have leveret 100 millioner doser ved udgangen af juni.

Indtil videre har den svensk-britiske producent sendt 50 millioner doser til EU-landene, og selskabet er altså voldsomt langt efter den aftalte leveringsplan.

EU-Kommissionen har tidligere sagt, at EU-landene ifølge kontrakten ville modtage 120 millioner doser alene i årets første tre måneder.

EU-Kommissionen, som forhandler kontrakter på vegne af medlemslandene, har ikke fornyet kontrakten med vaccineproducenten.

Det sagde EU-kommissæren for EU's indre marked, Thierry Breton, som også leder EU-Kommissionens arbejdsgruppe for vacciner, for nylig til fransk radio. Det skyldes i hvert fald officielt utilfredshed over, at der leveres for få doser.

En anden sag er, at vaccinen blev suspenderet fra en lang række EU-landes vaccineprogrammer i marts. Det skete som følge af undersøgelser, der bekræftede, at der var meget få - men yderst alvorlige - bivirkninger.

Danmark valgte siden helt at fjerne AstraZeneca fra programmet. Myndighederne vurderede, at situationen ikke var mere alvorlig, end at man kunne klare sig med mere sikre vacciner.

I andre EU-lande meldes det samtidig, at borgere og sundhedspersonale afviser stik med AstraZeneca, da de hellere vil have en anden vaccine.

I Danmark arbejdes der på en ordning, så folk frivilligt kan få nogle af de AstraZeneca-doser, som findes på lager.

/ritzau/