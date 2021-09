EU kritiserer manglende uafhængige øjne på russisk valg

EU fordømmer det politiske klima op til parlamentsvalget i Rusland, som ifølge unionen har været præget af intimidering.

- Det, vi har set op til valget, var en atmosfære af intimidering af alle kritiske og uafhængige stemmer, siger Peter Stano, EU's talsmand for udenrigspolitiske anliggender.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge oppositionspartier har der været problemer med svindel. I Bruxelles er man ifølge Peter Stano bekymret over de meldinger, der kommer fra lokale valgobservatører.

- Der var ingen international uafhængig observation, så det er meget svært at se, hvordan valget blev gennemført.

- Men vi har hørt fra flere uafhængige lokale observatører, som melder om mange uregelmæssigheder under valget, siger Stano.

Ingen repræsentanter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) var til stede for at bevidne, om valget, som varede fra fredag til søndag, gik rigtigt til.

OSCE har ikke kunnet komme overens med den russiske regering om at sende observatører til landet.

Fredag blev en særlig app, som den russiske opposition står bag, fjernet fra appbutikkerne hos Apple og Google.

Oppositionen havde planlagt, at appen skulle bruges til at organisere en bestemt stemmestrategi. Det skulle ske for at stække regeringspartiet.

Men blev appen ikke fjernet, ville regeringen betragte det som indblanding i valget, lød det.

Desuden er den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyjs organisationer blevet erklæret ulovlige og ekstremistiske.

Oppositionsfolk er blevet fængslet. Andre er anklaget for ulovlig virksomhed.

Mandag morgen tegnede alt til en sejr til partiet Forenet Rusland. Det er præsident Vladimir Putins støtter.

Med 74 procent af stemmerne talt op, havde partiet fået næsten 49 procent af alle stemmerne til parlamentet.

Dermed er Forenet Rusland sikker på at få flertal i Dumaen. Det er parlamentets underhus, som har 450 pladser.

/ritzau/