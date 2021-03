EU-lægemiddelagentur giver grønt lys til ny coronavaccine

Den fjerde vaccine, som har fået grønt lys i EU, kræver kun et enkelt stik, og den virker på coronavarianter.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har torsdag givet grønt lys til endnu en coronavaccine. Det er den fjerde i rækken.

Det er en vaccine udviklet af det belgiske medicinalfirma Janssen, som hører under Johnson Johnson.

Den endelige godkendelse skal gives af EU-Kommissionen. Ved de seneste godkendelser under pandemien er der gået under et døgn, før denne formelle godkendelse er faldet på plads.

Derfor kan det forventes, at EU-Kommissionen allerede torsdag giver vaccinen en betinget markedsgodkendelse, så EU-landene kan begynde at bruge den.

Vaccinen kræver modsat de andre godkendte coronavacciner kun et enkelt stik. Den har fået grønt lys til personer fra 18 år.

Lægemiddelagenturet i Amsterdam har vurderet, at den er sikker og effektiv.

- Myndighederne i EU har nu endnu en mulighed for at bekæmpe pandemien og beskytte borgernes liv og helbred, siger EMA-direktør Emer Cooke i en pressemeddelelse.

44.000 har deltaget i fase 3-forsøg med vaccinen. Den har vist sig effektiv mod varianter fra Sydafrika og Brasilien.

Dens effekt er en smule lavere end vaccinerne fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Men eksperter siger, at disse vurderinger ikke er sammenlignelige, da fase 3-forsøg fra Johnson Johnson blev udført senere, og efter at mere udfordrende varianter af coronavirus var udbredt.

Tidligere har vacciner fra BioNTech/Pfizer, Moderna og AstraZeneca fået en betinget markedsgodkendelse i EU. Alle har været brugt. Også i Danmark.

Meldingen fra EMA om Johnson Johnson kommer dog samme dag, som Danmark har sat vaccinen fra AstraZeneca på pause. Det skyldes et dødsfald som følge af en blodprop og lignende meldinger fra andre lande.

Det skal nu undersøges nærmere.

Derfor har man også været nødt til at revidere den nationale vaccinationsplan, så programmet først ventes afsluttet 15. august.

EU-Kommissionen havde regnet med, at AstraZenecas vaccine skulle være den, der blev mest anvendt i første kvartal af 2021.

Men selskabet har ikke været i stand til at levere tilnærmelsesvis det antal doser - et trecifret millionantal - som EU var blevet stillet i udsigt de første tre måneder af året.

