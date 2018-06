EU lægger sag an mod Polen for at fyre højesteretsdommere

Indgreb fra EU-Kommissionen kommer formentlig for sent til at stoppe afskedigelser af polske dommere.

EU-Kommissionen vil lægge sag an mod Polen ved Den Europæiske Domstol for at introducere en lov, der medfører fyringer af 40 procent af de polske højesteretsdommere.

Det oplyser embedsmænd i Bruxelles.

Indgrebet fra EU-Kommissionen kommer formentlig for sent til at forhindre, at dommerne bliver fjernet fra Polens højesteret.

Den nye polske lov træder i kraft 3. juli.

- Kommissionen har taget den beslutning at indgive stævning, siger en embedsmand tæt på processen.

/ritzau/Reuters