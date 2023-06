EU-lande afsætter milliarder der kan hjælpe Ukraines militær

EU-landenes ministre er enige om at afsætte yderligere 3,5 milliarder euro til den europæiske fredsfacilitet. Det sker for at kunne yde yderligere militærstøtte til Ukraine.

Det oplyser EU's udenrigschef, Josep Borrell.

Udmeldingen kommer i forbindelse med mødet for EU-landenes udenrigsministre i Luxembourg mandag.

- I dag godkender rådet yderligere midler til vores militære støtte til Ukraine. I alt 3,5 milliarder euro, sagde Josep Borrell på vej ind til mandagens ministermøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

De 3,5 milliarder euro svarer til cirka 26 milliarder danske kroner. Pengene kommer på et kritisk tidspunkt, hvor Ukraine forsøger at få momentum bag en modoffensiv mod de russiske styrker.

- Det er vigtigere end nogensinde at fortsætte støtten, fordi vi i weekenden har set, at krigen mod Ukraine er ved at knække den russiske magt, sagde Borrell mandag.

Han henviser dermed til det pludselige oprør på russisk grund i weekenden.

Anført af leder Jevgenij Prigozjin rykkede den paramilitære Wagner-gruppe i weekenden frem mod Moskva. Det skete for at afsætte det, gruppen kaldte "Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse".

Soldaterne overtog fra morgenstunden lørdag flere militære anlæg. De nåede frem til omkring 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale mæglet på plads.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, der fik aftalen på plads. Det førte til, at Wagner-gruppen vendte om.

Trods mandagens beslutning er de mange milliarder til Ukraine dog ikke udmøntet endnu. Normalt afsætter EU-landene 500 millioner euro ad gangen til Ukraine fra den europæiske fredsfacilitet. Det svarer til 3,7 milliarder kroner.

Den del er endnu ikke på plads. Samtidig går pengene i den europæiske fredsfacilitet ikke ubeskåret til Ukraine. De bruges også til globale indsatser og til at forebygge og sikre, at EU kan reagere hurtigt på kriser og konflikter.

Derfor vil det i sidste ende være op til EU-landene, om alle de ekstra penge havner i Ukraine.

/ritzau/