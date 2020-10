EU-lande aftaler sanktioner efter forgiftning af russer

Sanktionerne er ikke formelt vedtaget endnu, men EU-landene er enige, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

EU-landene er mandag blevet enige om sanktioner mod dem, der stod bag forgiftningen af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj i august.

- Sagen er meget klar. Vi har set et mordforsøg med kemiske våben mod Navalnyj på russisk jord, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S):

- Derfor er vi nu blevet enige om at lave sanktioner mod de ansvarlige i Rusland, og det synes jeg er rigtig vigtigt.

Formelt er sanktionerne ikke vedtaget. Men landene er enige, siger ministeren.

Tyskland og Frankrig havde før udenrigsministermødet mandag i Luxembourg forberedt sanktionerne.

Navalnyj blev fløjet til Tyskland, efter at han i slutningen af august blev syg og indlagt på et russisk hospital i forlængelse af en flyvetur. I Tyskland kunne man konstatere, at han var blevet forgiftet med nervegiften Novitjok.

Det har flere test i både Sverige og Frankrig bekræftet.

Også Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) har foretaget analyser og sagt, at det var Novitjok, der blev brugt i det formodede attentatforsøg.

Ruslands regering har i weekenden via en meddelelse fra udenrigsministeriet sagt, at Novitjok er et stof, som 20 vestlige stater har anvendt. Det er ikke et russisk stof, hed det i erklæringen.

/ritzau/