EU-lande afviser dagpengeudkast og giver håb for dansk model

Det er godt, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at EU-udkast til dagpengeregler er afvist.

Et forslag om lettere adgang til dagpenge for vandrende arbejdstagere i EU, der har mødt bred modstand i Folketinget, er blevet afvist.

Forslagets skæbne er lige nu ukendt, efter at medlemslandene afviste det fredag.

- Sagen er sat på standby. Det er jeg glad for som beskæftigelsesminister, for Danmark har kæmpet imod hele vejen. Vi synes ikke, at det var en fair model, som ministerrådet var kommet frem til, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Rumænien, som i øjeblikket har det skiftende formandskab for EU, er gået i tænkeboks, for at vurdere om den såkaldte forordning 883 er død eller levende.

Midt i marts blev EU-landene, EU-Parlamentet og EU-Kommissionen ellers enige om en aftale.

Den aftale ville reducere perioden, der går fra, at man er tilmeldt en arbejdsløshedskasse i et andet EU-land, til man kan få dagpenge, fra tre måneder til en måned.

Retten til dagpenge i et andet EU-land ville dog stadig være betinget af, at en EU-borger har været arbejdsløshedsforsikret i det land, vedkommende kom fra.

