EU-lande afviser vaccinepas da tiden ikke er moden

Diskussionen om vaccinepas må tages på senere tidspunkt. Tiden er ikke moden ifølge EU-chefer.

Da udrulningen af vacciner mod coronavirus i EU blev sat i gang, begyndte grækerne at drømme om at genoplive turismen.

Men EU-landene er ikke parat til diskutere et såkaldt vaccinepas, der skal gøre det muligt at rejse, hvis man har fået sine vaccinestik.

Det konstaterer både EU-præsident Charles Michel og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, efter et EU-topmøde på video torsdag aften.

Man vil dog arbejde videre med en ordning for ensartet dokumentering af vaccinering.

- Vi skulle være i stand til at blive enige om fælles elementer i et certifikat med medicinsk formål, siger Charles Michel.

Rejsepas eller vaccinepas er ikke aktuelt - trods ønsket fra nogle EU-lande.

Ursula von der Leyen påpeger, at spørgsmålet om vaccinepas er vanskeligt, da det vil splitte befolkningerne i to.

Som eksempel nævner hun, at der også vil være folk, der af sundhedsmæssige årsager ikke kan lade sig vaccinere.

- Senere, når tiden er moden, skal vi have en grundig diskussion af vaccinecertifikaterne, siger von der Leyen med henvisning til, hvad de skal kunne bruges til.

Hun understreger, at "alle" ikke nødvendige rejser "frarådes stærkt" i øjeblikket.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at hun ikke ser tiden moden til vaccinepas.

- Det er der mange forskellige holdninger til. Mit eget temperament er til, at vi skal begynde med at vaccinere vores egne befolkninger, før vi tager stillig til det, siger hun.

Hun påpeger, at man først lige i kommet i gang med at vaccinere mod coronavirus, efter at den første vaccine blev godkendt ved juletid sidste år.

I nogle EU-lande er man dårligt begyndt af udrulle vaccineprogrammerne.

