EU-lande enes om at skærpe klimamål uden at sætte tal på

Konklusioner fra topmøde nævner, at CO2-reduktioner skal være omkostningseffektive, men også fair.

EU-landene er enige om at ville øge ambitionerne for reduktion af drivhusgasser de næste ti år, men de forpligter sig ikke på et 2030-mål.

Det fremgår af delkonklusioner fra et EU-topmøde torsdag, hvor stats- og regeringscheferne har taget en første diskussion om et klimaudspil fra EU-Kommissionen.

Det var på forhånd ventet, at landene ikke ville lægge sig fast på et klimamål torsdag, da der fortsat er langt mellem deres positioner. I den ene ende trækker Polen ned, mens Danmark - nu med 65 procent - trækker markant op.

Samtidig er beslutningen om at "øge målet" ikke i sig selv ambitiøs, da det nuværende mål hedder 40 procent, og man har i forvejen kurs mod - uden at gøre mere - at nå højere end det om ti år.

Landene skriver også, at der er tale om en fælles reduktion for EU, og at reduktionerne skal ske på omkostningseffektiv vis.

Det er et af de elementer, som blandt andet Danmark har kæmpet for.

Det betyder, at man skal reducere CO2, hvor det er billigst. Det er det i de lande, hvor man endnu ikke er nået så langt med reduktionerne - i Østeuropa.

Det fremgår dog samtidig, at det skal ske fair og solidarisk, hvilket omvendt er en besked om, at de bredeste skuldre må bære.

Stats- og regeringscheferne beder EU-Kommissionen om at gå i dialog med medlemslandene og beregne, hvilke følger et skærpet klimamål kan få for dem.

De vil på et topmøde i december vende tilbage til sagen for at "enes om et reduktionsmål for 2030".

Det er afgørende, blandt andet fordi EU-landene ønsker at kunne melde det ind, før FN's næste klimamøde senere i 2021.

Udspillet fra EU-Kommissionen lægger op til en reduktion på "mindst 55 procent" i 2030. Det måles i forhold til FN-standarden, som er udledningsniveauet i 1990.

Når EU-landene har vedtaget en position, skal de forhandle med EU-Parlamentet, som i denne måned har lagt sig fast på 60 procent.

