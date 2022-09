EU-lande enige om profitloft for energiselskaber

EU-landene er enige om at lægge et loft over profitten for energiselskaber, der billigt kan producere strøm. Det oplyser det tjekkiske formandskab for EU.

- En aftale er på plads om obligatoriske reduktioner i efterspørgslen på elektricitet, et loft over profitten for inframarginale elektricitetsproducenter og et solidaritetsbidrag fra producenter af fossil energi, skriver det tjekkiske formandskab på Twitter.

Dermed begynder EU-landene nu for alvor at igangsætte de indgreb, som, man håber, vil hjælpe borgere og virksomheder igennem en svær vinter med høje energipriser.

Det sker på et tidspunkt, hvor der i flere lande har været demonstrationer mod høje energipriser. I flere EU-lande er man bekymret for yderligere civil uro, hvis ikke der findes konkrete løsninger.

Ved siden af reduktioner i landenes forbrug af strøm er profitloftet udset som det afgørende indgreb.

Det vil ramme såkaldte inframarginale producenter af strøm. Det vil blandt andet sige selskaber, der producerer strøm via vind- og solenergi. På den baggrund har indgrebet fået kritik for at gå imod den grønne omstilling.

EU-Kommissionens begrundelse for forslaget har været, at de grønne selskaber trods energikrisen har kunnet fastholde lave omkostninger. Men de har alligevel nydt godt af de høje priser på strøm. Derfor er de udset til at aflevere en del af deres profit.

Den skal så fordeles mellem medlemslandene og gives til udsatte borgere og selskaber, der har svært ved at betale energiregningen.

Forslaget fra EU-Kommissionen blev præsenteret i formand Ursula von der Leyens årlige tale om Den Europæiske Unions tilstand i midten af september.

Dengang fremgik det, at EU-Kommissionen forventede at rejse mere end 140 milliarder euro - svarende til 1041 milliarder kroner med forslaget. Det tjekkiske formandskab har endnu ikke oplyst, om det beløb fortsat holder.

Det er også fortsat et åbent spørgsmål, hvor mange penge der ville kunne tilfalde Danmark.

/ritzau/