EU-lande enige om at skærpe krav til bilers udledning

Personbiler og varevogne skal udlede mindre CO2. Og det skal ske ved at indføre skærpede krav til udledningen.

Det er EU-landenes energiministre blevet enige om på et ministermøde i Bruxelles tirsdag.

Det oplyser Sveriges klima- og miljøminister, Romina Pourmokhtari.

- Jeg er glad for at se, at EU indfrier sine løfter med Fit for 55-pakken. De nye regler vil bringe muligheder for banebrydende teknologier og skabe momentum for industrien til at investere i en fossilfri fremtid, siger hun i en pressemeddelelse.

Målet er en 100 procent reduktion af emissionerne i 2035.

Oprindeligt var EU-landene og EU-institutionerne enige om, at det skulle ske med udfasning af forbrændingsmotorer i nye biler fra 2035.

Tyskland har dog presset på for at få en undtagelse for biler, der kører på såkaldte e-brændstoffer. Og det lykkedes.

Reguleringen indeholder ifølge pressemeddelelsen en henvisning til e-brændstoffer.

Derfor vil EU-Kommissionen følge Tysklands ønske og fremsætte et forslag om registrering af køretøjer, der udelukkende kører på "CO2-neutrale" brændstoffer efter 2035.

Dermed får Tyskland formentlig lov til at fortsætte med at producere biler med forbrændingsmotorer. Det kræver dog, at de kører på det syntetiske e-brændstof.

Tilhængere af e-brændstof fastholder, at det vil være CO2-neutral.

Men kritikere påpeger, at e-brændstof endnu ikke er udviklet, at det vil blive en knap ressource, og at det vil kræve en stor mængde energi at producere.

