EU-lande er enige om første sanktioner mod Kina i 30 år

Brud på menneskerettigheder over for uighurerne fører til sjældne EU-sanktioner over for Kina.

EU-landene er mandag på et udenrigsministermøde blevet enige om menneskerettighedssanktioner mod Kina.

Det er de første EU-sanktioner mod Kina i over 30 år, efter at der blev indført våbenembargo mod Kina i forlængelse af Kinas reaktion på protesterne på Den Himmelske Freds Plads i 1989.

Denne gang handler det om menneskerettighedsbrud over for det muslimske mindretal uighurerne.

Diplomater bekræfter over for flere nyhedsbureauer fra mødet, at fire kinesere vil blive skrevet på sanktionslisten.

Sanktionerne vil gælde fra senere mandag, når de er publiceret i EU-Tidende.

Grundlaget for sanktionerne er en global ordning for menneskerettighedssanktioner, der blev vedtaget sidste år.

Den er for nylig blevet anvendt over for Rusland.

/ritzau/