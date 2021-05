EU-lande er enige om at lukke luftrum for hviderussiske fly

Stats- og regeringschefer fordømmer flyhændelse i Minsk, og der sættes gang i sanktioner mod Hviderusland.

EU's stats- og regeringschefer er enige om at ville forbyde hviderussiske fly at flyve i EU's luftrum og at lande i lufthavne i EU.

Det fremgår af konklusioner fra et EU-topmøde mandag aften i Bruxelles.

Stats- og regeringscheferne fordømmer, skriver de, at et passagerfly fra Ryanair søndag blev tvunget til landing i Minsk. Her blev en systemkritiker og hans kæreste anholdt.

EU-landene skriver videre, at de er enige om at sætte gang i vedtagelsen af yderligere sanktioner mod ansvarlige individer og organisationer i Hviderusland.

Formelt træffer topmødet ikke sådanne foranstaltninger. Men det vil ske på et efterfølgende ministerrådsmøde.

EU-landene beder Den Internationale Organisation for Civil Luftfart om at undersøge hændelsen søndag grundigt.

Flyselskaber i EU opfordres til ikke at flyve ind over Hvideruslands luftrum.

/ritzau/