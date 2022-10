EU-lande er enige om næste års fiskekvoter i Østersøen

EU-landene er på et møde mandag blevet enige om kvoterne for fiskeriet i Østersøen i 2023.

Danske fiskere har mandag fået mere klarhed over, hvor mange fisk der må landes i Østersøen næste år.

Her faldt næste års kvoter på plads. Det skete på et møde for EU's landbrugs- og fiskeriministre i Luxembourg.

Normalt kan forhandlingerne strække sig til sent ud på aftenen, men allerede mandag eftermiddag var aftalen klar.

Den skal nu endelig bekræftes af EU-landene og ventes derefter at træde i kraft den 1. november.

Tjekkiet har i øjeblikket formandskabet for EU, og ifølge den tjekkiske landbrugsminister, Zdeněk Nekula, tager aftalen både hensyn til miljøet og fiskerne:

- Aftalen viser ministrenes vilje til at overholde målene i den fælles fiskeripolitik og samtidig handle af hensyn til miljøet og behovet for at beskytte specifikke fiskearter, siger Zdeněk Nekula.

Han fremhæver, at aftalen tager særlig hensyn til den økonomiske situation for mindre fiskeflåder i lyset af Ruslands krig mod Ukraine.

Aftalen forsøger dog samtidig at beskytte fiskebestanden i nogle dele af Østersøen, hvor der ikke er fremgang. Derfor indeholder aftalen blandt andet mindre kvoter for sild i Den Botniske Bugt og Rigabugten.

Til gengæld er både bestandene af sild og rødspætte i god tilstand i den centrale del af Østersøen. Derfor øges fangstmulighederne her med henholdsvis 32 procent for sild og 25 procent for rødspætte.

Ritzau forsøger at få en kommentar til aftalen fra fødevareminister Rasmus Prehn (S).

