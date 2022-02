EU-lande er enige om nye sanktioner mod Rusland

Der gik kun omkring en time af det ekstraordinære EU-topmøde i Bruxelles, så var konklusionen fra de 27 EU-ledere klar.

Efter Ruslands angreb på Ukraine er EU-landene klar til at gennemføre en række sanktioner mod Rusland.

De vil blandt andet ramme Ruslands finansielle sektor, energisektor og transportsektor. Også eksportfinansiering og en række unavngivne individer i Rusland vil blive omfatte af sanktioner. Det viser konklusion fra topmødet.

Det to sider lange dokument nævner til gengæld ikke det internationale betalingssystem Swift.

Dermed ser det ud til, at EU-lederne har holdt sig tilbage fra anvende det ultimative sanktionsvåben mod Rusland. Både USA og Storbritannien har talt for at udelukke Rusland fra betalingssystemet, hvilket vil have omfattende konsekvenser for Ruslands økonomi.

Men det vil også ramme Ruslands energieksport. Og det har store EU-lande som Tyskland og Italien været skeptiske overfor i en situation med høje energipriser.

Ifølge konklusionerne fra topmødet vil sanktionerne til gengæld ramme Rusland på andre måder. De vil blandt andet afskære Ruslands adgang til produkter, der kan anvendes både til civile og militære formål. Det kan være produkter som kemikalier, elektronik og computere.

Tidligere torsdag fastslog EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at sanktionerne vil bremse Ruslands mulighed for modernisering.

Det fremgår af konklusionerne fra topmødet, at EU-lederne også er blevet enige om, at der skal forberedes sanktioner mod Hviderusland. Det sker, efter at landet har hjulpet Rusland med angrebet på Ukraine.

EU-landene er også blevet enige om at hjælpe Ukraine med ekstra "politisk, finansiel, humanitær og logistisk hjælp".

Derudover vil man gennemføre en internation konference, som skal rejse donationer til Ukraine, fremgår det af konklusionerne.

/ritzau/