EU-lande er enige om proces for sanktioner mod kupledere i Niger

EU-landenes udenrigsminister er enige om processen frem mod indførelsen af sanktioner mod lederne af militærkuppet i Niger. Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell.

- Vi fordømmer det militære kup og opfordrer til omgående frigivelse af Nigers præsident. Og at man vender tilbage til lov og orden, siger Josep Borrell.

Udmeldingen kommer på et pressemøde efter mødet for EU-landenes udenrigsministre torsdag.

Her havde udenrigsministrene lejlighed til at tale med præsidenten for Economic Community of West African States (Ecowas), Omar Touray. Også Nigers udenrigsminister i eksil, Hassoumi Massoudou, deltog i mødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omar Touray forklarede på mødet Ecowas position. Samt hvad organisationen ønsker af opbakning i forhold til kuppet.

- Ecowas repræsenterer 15 medlemsstater, herunder Niger. Der er sket et forfatningsstridigt regeringsskifte i Niger. Det strider imod vores værdier. Derfor har vi beslutte at træffe forholdsregler for at stoppe kuppet.

- Vi har forklaret vores position og den opbakning, vi ønsker fra vores partnere som EU, siger Omar Touray.

EU's udenrigschef understreger, at EU-landene ønsker "afrikanske løsninger på afrikanske problemer". Derfor vil EU følge den retning, som Economic Community of West African States (Ecowas) lægger.

Både EU og Ecowas har allerede indført økonomiske og politiske sanktioner mod Niger, men næste skridt for EU vil være at ramme specifikke personer og organisationer, der er knyttet til militærjuntaen.

- Vi vil indføre individuelle sanktioner, ligesom Ecowas har gjort, siger Josep Borrell.

Han fastslår, at EU er åben for de forslag, som Ecowas måtte fremlægge. Men EU foretrækker diplomatiske løsninger frem for et militært indgreb. Det kunne være en sidste udvej for at genindsætte Nigers demokratisk valgte regering:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi støtter selvfølgelig diplomatiske løsninger. Det er også det, Ecowas forsøger. Ingen ønsker militær indgriben, siger Josep Borrell.

Han understreger dog samtidig, at situationen er uholdbar. Kupmagerne tilbageholder ifølge Borrell Nigers præsident, Mohamed Bazoum, under elendige forhold.

- Præsident Bazoum er ikke fængslet, men han bor uden elektricitet i forfærdelig varme og nogen gange uden adgang til vand.

- Ecowas forsøger at opnå en diplomatisk løsning nu, men hvad der sker senere ved jeg ikke. Det er op til Ecowas, siger Josep Borrell.

Han har ikke udelukket, at EU kan støtte et militært indgreb økonomisk. Borrell understreger dog, at man først vil tage stilling, hvis Ecowas måtte fremsætte et konkret ønske om hjælp.

/ritzau/