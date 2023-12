EU-lande er enige om skærpede krav til at nedbringe landenes gæld

EU-landene skal have mere styr på gæld og underskud. Dermed vil de bedre kunne modstå nye kriser.

Det er målet med en aftale, som EU-landenes økonomi- og finansministre er blevet enige onsdag aften.

Økonomiminister Stephanie Lose (V) fremhæver, at aftalen blandt andet indeholder minimumskrav til gældsreduktion. Det har været et dansk aftryk på aftalen, siger hun:

- Det er en aftale, der har været undervejs i lang tid. Det har været svære forhandlinger, for det er velkendt, at der er modsatrettede synspunkter mellem Nordeuropa og Sydeuropa, siger Stephanie Lose.

Hun peger dermed på en traditionel skillelinje mellem EU-landene.

Mens landene i nord som Danmark og Tyskland traditionelt set holder på pengene, så er lande i syd som Frankrig og Italien groft sagt mere rundhåndede med de offentlige finanser.

Det kommer de nye regler dog til at rette op på, så der bliver mindre forskel mellem EU-landene, forventer Stephanie Lose.

- Reglerne er både ambitiøse i forhold til at sikre sundere finanser i EU, men de er også realistiske for EU-landene at arbejde med, siger Stephanie Lose.

De hidtidige regler har reelt ikke været håndhævet. Dels fordi de satte alt for høje krav til svært stillede lande om at reducere gæld, og dels fordi de indeholdt nogle meget voldsomme sanktioner for lande, der ikke overholdt reglerne.

/ritzau/