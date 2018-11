EU-lande undsiger FN’s nye migrationspagt: ”Der må ikke skabes en menneskeret til migration”

FN’s globale pagt om migration møder voksende politisk modstand i Europa, hvor den beskyldes for at skabe en menneskeret til migration

Flere og flere europæiske lande vil trykke på reset-knappen til FN’s nye globale pagt om sikker, velordnet og legal migration. Den blev ellers godkendt af alle regerings- repræsentanter i FN’s Generalforsamling i juli med undtagelse af USA og Ungarn. Men nu vokser kritikken i Europa, hvor flere lande vil stemme nej til pagten ved en regeringskonference i Marokko, hvor den skal vedtages den 10. december.

Den østrigske kansler, Sebastian Kurz, var den første til at skifte standspunkt med den begrundelse, at pagten griber ind i Østrigs suverænitet.

”Der kan ikke og må ikke skabes en menneskeret til migration,” sagde Sebastian Kurz ved et pressemøde i sidste uge.

Denne melding har fået det ene land efter det andet i især Østeuropa til at melde fra. Polen vil sandsynligvis bakke ud, og samme melding lyder fra Kroatien og Tjekkiet. Og også i lande, hvor regeringspartierne støtter FN-udspillet, har oppositionen på højrefløjen gjort pagten til det nye stridspunkt i migrationsdebatten. Presset vokser på regeringen i Schweiz, og i går kom det i Tyskland til skarpe meningsudvekslinger under en debat i Forbundsdagen i hovedstaden, Berlin.

”Pagten forvandler Tyskland fra en nation til en bosættelsesområde,” hævdede Alexander Gauland, leder af partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

Han medgav dog, at FN-pagten ikke er bindende, hvortil socialdemokraten Christoph Matschie svarede, at ”AfD udspreder løgne”.

Forbundskansler Angela Merkels kristendemokratiske CDU bakker overvejende op omkring pagten, som partiet betragter som en styrkelse af den internationale kamp mod menneskesmuglere. Men modstanden ulmer også i Merkels regering. Sundhedsminister Jens Spahn, som er en af kandidaterne til at afløse Merkel som CDU-formand i næste måned, har til avisen Welt am Sonntag udtalt, at ”Tyskland skal bevare sin suverænitet og retten til at kontrollere, styre og begrænse indvandringen”.