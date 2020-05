EU-lande godkender lønkompensation for 745 milliarder kroner

Danmark stiller 4,3 milliarder kroner i garanti for sikkerhedsnet for arbejdstagere i EU.

EU's medlemslandene har tirsdag godkendt en ordning for lønkompensation, der skal sikre, at arbejdstagere kan bevare deres job under coronakrisen.

Ordningen Sure er et af tre sikkerhedsnet, som EU's stats- og regeringschefer indgik en politisk aftale om i slutningen af april.

Under Sure kan der ydes lån på op til 100 milliarder euro, hvilket svarer til 746 milliarder danske kroner.

- Sure vil være et vigtigt sikkerhedsnet til at beskytte arbejdspladser og arbejdstagere, siger Kroatiens finansminister, Zdravko Marić.

Kroatien har i øjeblikket det roterende formandskab i EU.

Alle EU-lande kan gøre brug af instrumentet. Det er dog tænkt som et sikkerhedsnet for de hårdest ramte EU-lande.

Medlemslande kan bede EU-Kommissionen om penge fra Sure til at dække udgifter til lønkompensation. Det gælder udgifter opstået efter 1. februar 2020. Initiativet løber til udgangen af 2022.

Formelt fungerer det ved, at et EU-land henvender sig til EU-Kommissionen med ønske om lån. Kommissionen sender derpå et forslag til EU-landene, som skal godkende lånet.

EU-landene stiller garantier for lånene, der optages på kapitalmarkederne af EU-Kommissionen.

Det samlede garantibeløb er 186 milliarder danske kroner. Danmark stiller på baggrund af en fordelingsnøgle garanti for 4,3 milliarder danske kroner.

Ordningen er funktionel, når alle EU-lande har stillet deres garantier.

Sure blev aftalt som led i en pakke med tre sikkerhedsnet. De to andre er rettet mod virksomheder og medlemslande.

/ritzau/