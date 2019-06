EU-lande godkender stor handelsaftale med Vietnam

Søndag rejser handelskommissær Cecilia Malmström til Vietnam for at underskrive handelsaftale for EU.

EU-landene har tirsdag godkendt en stor handelsaftale med Vietnam.

Aftalen følger i kølvandet på en række større handelsaftaler, som EU har forhandlet og indgået de seneste år.

Handelsaftalen med Vietnam fjerner stort set alle toldbarrierer på varer, oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Den forventes underskrevet i Hanoi søndag, hvor EU er repræsenteret af handelskommissær Cecilia Malmström og Rumæniens erhvervsminister, Ștefan-Radu Oprea. Rumænien har i øjeblikket formandskabet i EU.

Når den er underskrevet søndag, skal EU-Parlamentet godkende den ved en afstemning. Derpå kan den træde i kraft.

En del af aftalen, der omhandler beskyttelse af investeringer, skal dog først godkendes af medlemslandene, før den kan få virkning.

/ritzau/