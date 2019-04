EU-lande grønt lys til handelsforhandlinger med USA

Lavere toldsatser bliver et af EU's mål i forhandlinger med USA om handelsregler.

EU's medlemslande har mandag givet grønt lys til, at EU-Kommissionen kan åbne forhandlinger med USA om reglerne for handel mellem USA og EU-lande.

Landene skulle tage stilling til et forslag fra kommissionen. Det modtog støtte fra alle lande undtagen Frankrig, der stemte imod, og Belgien, der undlod at stemme.

Dermed har kommissionen fået grønt lys til formelle forhandlinger.

I forslaget fra kommissionen lå, at der skal forhandles i to spor.

Det ene spor af forhandlinger skal handle om, hvordan man mindsker toldsatserne på industrivarer.

Det andet spor skal gøre det nemmere for virksomheder at demonstrere, at deres produkter lever op til kravene i EU eller USA.

