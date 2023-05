EU-lande har leveret 220.000 artillerigranater til Ukraine

I ugevis har EU's ambition om at forsyne Ukraine med én million artillerigranater på ét år nærmest ligget stille.

Men nu sker der for alvor noget. EU-landene har på kort tid leveret 220.000 artillerigranater til Ukraine. Dermed er det realistisk at nå målet om én million artillerigranater leveret til Ukraine inden marts 2024.

Det siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) efter tirsdagens møde for forsvarsministrene i Bruxelles.

- Jeg betragter målsætningen som meget mere realistisk nu, end den måske var for kort tid siden. For nu går det den rigtige vej, siger Troels Lund Poulsen.

Mens Ukraine nærmest på samlebånd har affyret 155 millimeter granater mod de russiske styrker, har EU-landene sneglet sig afsted i forsøget på at få gang i produktionen.

I sidste uge var meldingen, at EU-landene havde fået sendt under 50.000 artillerigranater afsted. Men på tirsdagens forsvarsministermøde var der opmuntrende nyt.

- Man har bevæget sig meget på de seneste dage, og der er rigtig god fremdrift nu. Der er kommet mere ketchup ud af flasken. Det, at man nu er oppe på 220.000 artillerigranater, er et substantielt bidrag i forhold til der, hvor vi startede, siger Troels Lund Poulsen.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, deltog også i forsvarsministrenes møde. Han brugte lejligheden til igen at udpege ammunition som det måske vigtigste bidrag til Ukraines forsvar.

- Ammunition er helt afgørende for den fase, krigen er inde i nu. Det er en opslidningskrig, siger Jens Stoltenberg.

Troels Lund Poulsen ser flere årsager til, at EU nu endelig har fået gang i leveringerne.

- Man har fået gang i at skaffe de granater, der er efterspurgt. Det tager lidt tid.

- Men jeg tror også, at systemet nu har vænnet sig til, at det her er en prioriteret opgave. Mange har holdt store, flotte taler om vigtigheden af ammunition. Men det har knebet med at levere den ammunition, som ukrainerne har så hårdt brug for, siger Troels Lund Poulsen.

Han glæder sig samtidig over, at Danmark på mødet tirsdag blev medlem af EU's Permanent Strukturede Samarbejde på forsvarsområdet, Pesco. Dermed har Danmark også i praksis sagt farvel til forsvarsforbeholdet.

Det betyder, at man på lige fod med andre EU-lande kan indgå i koordinationen af indkøb og produktion af ammunition til Ukraine.

