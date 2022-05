EU-lande kæmper med at blive enige om nye sanktioner

Efter et møde mandag for EU's udenrigsministre er EU-lande fortsat uenige om nye sanktioner.

Der er fortsat ikke enighed blandt EU-landene om den sjette sanktionspakke mod Rusland, men en aftale vil snart falde på plads.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et møde for EU's udenrigsministre i Bruxelles mandag.

- Jeg forventer, at vi meget snart kan få den sjette sanktionspakke på plads. Og der er ingen tvivl om, hvor Danmark står: Vi vil have de hårdest mulige sanktioner, vi kan blive enige om, siger Jeppe Kofod.

Mandagens møde havde egentlig ikke formelt sanktionerne på dagsordenen, men det blev holdt efter et forløb, hvor især Ungarn har modsat sig en hurtig udfasning af russisk olie.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed er sanktionerne ved at gå fra at være en klar vindersag til et problembarn for EU.

EU-Kommissionen har i sit udspil til den sjette sanktionspakke lagt op til, at russisk råolie skal udfases inden for seks måneder.

Raffinerede olieprodukter skal ifølge EU-Kommissionens udspil udfases inden for ni måneder.

Men den tidsplan har Ungarn modsat sig. Ungarn henviser til, at man på grund af manglen på havne har svært ved at erstatte den russiske olie, der leveres gennem rørledninger.

Også andre lande som Tjekkiet og Slovakiet er så afhængige af russisk olie, at de ønsker at kunne fortsætte importen ud over EU-Kommissionens tidsplan.

På vej ind til mandagens møde udpegede Litauens udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis, dog Ungarn som det største problem. Ifølge Landsbergis har Ungarn taget hele EU som "gidsel".

Så langt vil Jeppe Kofod ikke gå, men han siger dog:

- Jeg forventer, at alle lande, som er optaget af at stå på den rigtige side af historien i den brutale angrebskrig, som Putin fører mod Ukraine, vil bakke op om sanktionerne. Også Ungarn.

- Vi skal tage de rigtige skridt for at påføre Putin og Rusland de maksimale omkostninger inklusiv på energiområdet, siger Jeppe Kofod.

Problemet er, at alle EU-landene skal være enige, før en sanktion kan sættes i værk. Dermed er EU-Kommissionen og de øvrige EU-lande nødt til at lytte til Ungarns ønsker.

Jeppe Kofod lægger op til, at der skal være hjælp til de enkelte lande, der bliver særligt hårdt ramt af manglen på russisk olie.

- Det er meget omkostningsfuldt for nogle lande, men det skal vi nok løse. Det vigtigste er, at vi får pakkerne igennem, så vi rammer Putin så hårdt som overhovedet muligt, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/