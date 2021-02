EU-lande kræver styrket forsvar efter flere cyberangreb

Der skal ske fremskridt i samarbejde om cyberkrisestyring, der blev præsenteret i december, siger EU-lande.

EU-landene er enige om, at forsvaret mod cybertrusler skal styrkes, fortæller EU-præsident Charles Michel efter et topmøde fredag.

- Vi vil agere mere strategisk for at forsvare vores interesser og fremme vores værdier, siger Michel på et pressemøde.

- Da antallet af cyberangreb er stigende, skal vi styrke vores cyberforsvar og cybersikkerhed. Desuden vil vi optrappe samarbejdet om at bekæmpe hybride trusler og misinformation.

I konklusioner fra topmødet, der foregik på video på grund af coronavirus, hedder det blandt andet:

- I lyset af det voksende antal cyberangreb og kompleksiteten af disse, vil vi styrke Europas cyberforsvar og modstandskraft.

Stats- og regeringscheferne vil se fremskridt på det samarbejde om cyberkrisestyring, der blev præsenteret i december 2020, til sommer.

Samtidig vil de se en snarlig opdatering af et EU-direktiv om sikkerhed i netværk og informationssystemer (NIS 2).

Private virksomheder og alle relevante aktører skal desuden involveres i et styrket samarbejde om bekæmpelsen af misinformation på nettet.

Nato-chef Jens Stoltenberg deltog også på fredagens topmøde.

EU's stats- og regeringschefer drøftede også samarbejdet med USA, efter at Joe Biden har overtaget som præsident fra Donald Trump i januar.

- Vi er engageret i et tæt samarbejde med Nato. Et stærkere Europa giver et stærkere Nato. Vi ser frem til at samarbejde med den ny administration i USA. Og herunder en tæt dialog om sikkerhed og forsvar, siger Michel.

/ritzau/