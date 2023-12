EU-lande øger pres på Ungarn for at sige ja til Ukraine

EU bør øge støtten til Ukraine. Det er budskabet fra EU's udenrigschef, Josep Borrell.

Udmeldingen kommer forud for en uge, hvor udsigten til en mulig splittelse i EU giver dybe panderynker hos diplomater, der er involveret i at forberede denne uges EU-topmøde.

Her truer Ungarns premierminister, Viktor Orban, med at nedlægge veto mod både en flerårig finansiering af Ukraine og optagelsesforhandlinger til landet.

EU-landene bør dog gå i den stik modsatte retning, mener Borrell.

- Jeg håber ikke, at det europæiske sammenhold bliver brudt, for det er ikke det rette tidspunkt at svække vores støtte til Ukraine, siger Josep Borrell.

Han deltager mandag i et møde for EU-landenes udenrigsministre, hvor også Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), er med.

Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har svært ved at få det momentum i kampene mod Rusland, som mange havde håbet på. Samtidig viser der sig både i USA og EU tegn på krigstræthed.

Det er nu, der skal holdes fast, mener Borrell.

- Kyiv har for få dage siden oplevet det største droneangreb siden krigens begyndelse. Men samtidig vokser Ruslands tab. Nu er det tid til at bruge al vores kapacitet til at støtte Ukraine, siger Josep Borrell.

/ritzau/