EU-lande ønsker lavere el-regninger men det kan ramme grøn omstilling

El-regningen for danske forbrugere og virksomheder skal sættes ned. Men skal ske på en måde, som ikke skader den grønne omstilling.

Det er Danmarks udgangspunkt i forhandlingerne om et indgreb i det europæiske el-marked. Det siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) forud for møde i Bruxelles fredag.

Her skal EU-landene diskutere fem forslag fra EU-Kommissionen.

Kommissionen lægger blandt andet op til at gribe ind i energi-virksomheders profitter og lægge et prisloft over russisk gas.

Men diskussionerne truer også med at udløse et opgør om, hvorvidt EU skal slække på klimaambitionerne for at få prisen på energi ned.

- Jeg forventer, at bølgerne vil gå højt i dag. Der er lande, der har foreslået, at man også skal se på EU's kvotehandelssystem. Det kan isoleret set føre til lavere priser, men vi skal ikke til at genopfinde kulkraft som en hovedkilde i det europæiske energisystem, siger Dan Jørgensen.

Selvom han ønsker en hurtig afklaring af hensyn til forbrugere og virksomheder, forventer han, at forhandlingerne vil fortsætte efter fredagens møde.

/ritzau/