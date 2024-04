EU-lande opfordrer Mellemøsten til at bevæge sig væk fra afgrunden

EU-landenes udenrigsministre er enige om at opfordrer Israel og andre parter i konflikten i Mellemøsten til at udvise tilbageholdenhed.

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell. Udmeldingen kommer på et pressemøde, efter at EU-landenes udenrigsministre tirsdag holdt møde via videolink.

Mødet var præget af Irans angreb i weekenden, hvor 300 droner og missiler blev sendt afsted mod Israel.

- Irans angreb på Israel er uden fortilfælde.

- Vi står ved kanten af en afgrund. Vi skal bevæge os væk fra afgrunden. Hvis angrebene øges, så vil vi være i fuld krigstilstand, der omfatter hele regionen, siger Josep Borrell.

Udenrigsministrenes møde kommer dagen før, at EU-landenes stats- og regeringsledere samles til ekstraordinært EU-topmøde i Bruxelles.

Her ventes de at forholde sig til konflikten og sende et tilsvarende signal om, at parterne bør afholde sig fra gengældelsesangreb.

Ifølge et udkast til konklusioner fra topmødet ventes EU-lederne at "opfordre alle parter" til at udvise den "yderste tilbageholdenhed og afstå fra enhver handling, der kan øge spændingerne i regionen".

Det er især en bøn til Israel om ikke at skabe en ond cirkel af gengældelsesangreb, efter langt de fleste af Irans droner og missiler blev skudt ned af Israels luftforsvar.

Bekymringen for et omfattende israelsk modsvar er dog stor. Iranske ledere har allerede advaret om, at Iran vil reagere voldsomt, hvis Israel slår igen.

Ud over opfordringen til tilbageholdenhed er EU-landene også på vej med sanktioner mod Iran efter angrebet.

De kan blandt andet omfatte dele til fremstilling af droner og missiler og ventes at falde på plads på et udenrigsministermøde i begyndelsen af næste uge.

Ifølge Josep Borrell opfordrer nogle af EU-landenes udenrigsministre derudover til også at ramme Irans Revolutionsgarde.

Israel har opfordret til, at Irans Revolutionsgarde bliver deklareret som en terrororganisationen. Det er dog juridisk kompliceret, og derfor er det usikkert, om det vil ske i denne omgang af sanktioner.

Ifølge Josep Borrell er der kun en vej ud af situationen, og den går via en våbenhvile i Gaza:

- Der vil ikke være nogen regional stabilitet, hvis Gaza-krigen fortsætter. Så vil konflikten mellem Israel og palæstinenserne ikke blive løst.

- Vi skal arbejde for en øjeblikkelig og holdbar våbenhvile. Jeg bruger de ord, som EU-topmødet vil diskutere i morgen, siger Josep Borrell.

EU-landenes ledere har på flere topmøder været tilbageholdende med at opfordrer direkte til "våbenhvile", fordi nogle EU-lande mener, at det kunne begrænse Israels mulighed for militært at forfølge Hamas.

Josep Borrells udtalelse kan derfor ses som tegn på, at EU nu rykker tættere på direkte at kræve en "våbenhvile" frem for en "humanitær pause", der kan føre til en våbenhvile.

Det kan ske med henvisning til den humanitære situation i Gaza, som EU's udenrigschef kalder "katastrofal".

- Der kommer mere nødhjælp ind. Men det er slet ikke nok i forhold til den dramatiske situation, siger Josep Borrell.

/ritzau/